台中兒虐案倍増到1185件 社會局：加強訪視高風險個案

台中市議員陳淑華今在市議會民政業務質詢指出，行政院主計總處統計台中市兒少保護案件受虐人數2019年度達1185件，比前年多一倍，令人憂心。

社會局長彭懷真表示，市府成立專案小組，努力降低兒虐事件，針對高風險家庭，也會透過家扶中心社工進行探訪，強化社會安全網。

議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤聯合質詢，指台中市兒少保護案件受虐人數從2017年621人，2018年534人，2019年竟暴增一倍共1185人。

陳淑華指出，兒少受虐人數倍增，除民眾通報防治觀念提昇，也凸顯兒虐事件頻頻發生，她認為社會局除受理通報，社會局防範及事後輔導作為不足。

議員表示，市長盧秀燕號稱「媽媽市長」但台中市兒虐事件倍増，事前無法防範，事後放炮卻又説「零容忍」議員認為制度才最重要的，建置安全網絡。