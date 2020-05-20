防疫不出門飆車族卻激增 新北警察局：祭強制扣車

疫情期間民眾減少外出，淡水新市鎮開闊的馬路反成飆車族樂園，市議員陳偉杰指出，今年1至4月，淡水警方單月平均通報176件噪音車違規，較去年激增1倍，雖基層警力抓得勤，但飆車族卻不減反增，他要求警察局成立專案小組，並設置科技執法設備；警察局長陳檡文回應，飆車族多為青少年，且車輛在家長名下，乾脆不繳罰單，會研擬相關措施，並祭出暫時保管車輛的強制方式，遏止歪風。

陳偉杰表示，據淡水分局統計，108年通報取締噪音車共1160件，平均每個月通報97件，今年雖疫情嚴峻，但飆車族持續群聚，今年截止4月，已通報705件，平均每個月176件，居民常常半夜打電話陳情，「別人越宅，飆車族卻越出來！」

陳偉杰說，雖然淡水分局十分認真，周末與平日半夜加強警力巡邏，每逢連假更出動超過70名警力，「但越認真，反而通報數越多」；他要求警察局成立專案小組，定時公告強力執法，讓飆車族不敢出沒，並設置噪音監測設備，落實科技執法。

陳檡文表示，由於飆車族多為青少年，許多人都是騎家長的車，即便被開了罰單，也是丟給家長處理，「罰不怕，沒有壓力」，因此會採取暫時保管車輛，用較強制的方式遏止歪風。