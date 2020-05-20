影／司機倒車碰撞先道歉 聽到「報警」秒翻臉不認帳

台中市李姓女子上月初開車行經南屯區向上路停等紅燈時，前方貨車突然倒車，李女不斷按鳴喇叭示警，貨車仍持續倒退，碰撞到李女車頭；肇事的余姓貨車司機下車向李女致歉，但聽到李女要報警，翻臉不認帳，警方到場時，余仍堅持李女車損非他碰撞。不過警方調閱監視器，以及比對李女車、余車的車損高度，才讓余無話可說，全案函送交大事故組分析肇因，本月中也確認肇因為前車倒車釀禍，以利李女後續求償。

台中市第四警分局交通分隊警員杜忠盛在上月6日下午5時許獲報，南屯區向上路、文心路有交通事故，警方到場時，駕駛貨車的余姓男子（41歲）堅稱，停等紅燈時，後方的李姓女駕駛（39歲）按鳴喇叭，並指控他的貨車在停紅燈時倒車，碰撞李女轎車車頭，但余堅持李女車頭車損非他所造成。

但李女證稱，停等紅燈時，余的貨車無故倒退，因快要碰撞到她的轎車，她才鳴喇叭示意，未料仍發生碰撞，碰撞後對方先下車道歉，不過聽到她要報警處理時，余突然「秒變臉」，不承認碰撞，但她堅持報警處理。

警員杜忠盛拿出布尺比對碰撞部位，確認兩車的車損高度相符，因雙方都無行車記錄器，杜員再調閱路口監視器後，確認余駕駛的貨車在停等紅燈時倒退，碰撞李女轎車後，還有下車向李女致歉的影像，讓余不再堅持沒有發生碰撞的辯詞，全案依規定函送台中市交大事故組分析肇因，以利雙方後續理賠事宜。