梅雨鋒面帶雨彈 中警提醒機車族注意「3點」保平安

近日有梅雨鋒面來襲，各地都降下間歇大雨，台中市的台74線快速道路西屯段，昨天清晨也傳出轎車疑天雨路滑，導致失控衝撞分隔島起火的事故，台中市警局交通大隊藉此提醒機車族，遇到雨天騎車時，要特別注意道路中「標線、水溝蓋與積水處」，三個容易造成打滑的因素，以確保行車安全。

台中市警局交通大隊表示，經統計今年5月16至18日，梅雨期間車輛自撞、摔的交通事故，總計有發生24件，比起前一周晴天期間增加3件（增加14.3%），自撞、自摔事故有略微增加的狀況，因此特別提醒機車族，遇到標線、水溝蓋、積水處易失控打滑，應減速慢行。

台中市警局交通大隊分析，雨天期間交通事故肇事原因，以未注意車前狀態最多，未依規定讓車次之，與晴天期間大致相同，雨天視線不佳，建議民眾開車時應確實開亮頭燈，並與前車保持足夠安全距離，轉彎時提前打方向燈，確實查看後方來車，確保行車安全，以避免交通事故發生。