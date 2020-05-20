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西濱北上林口拖板車追撞停紅燈貨車 鋼材散落造成3人傷
台61線西濱公路今天凌晨發生追撞事故，1輛載運H型鋼材的拖板車，行經北上22K處疑似疲勞駕駛，沒有注意到前方路口紅燈，竟直接撞上1輛貨車，還波及另外1輛聯結車及汽車，連拖板車上的鋼材都因此滾落橫阻在車道上，一度造成西濱北上林口路段封閉，直至上午8點才恢復通行，警方目前正釐清事故原因。
肇事的拖板車駕駛林姓男子（51歲），今天凌晨3點47分行經台61線西濱快速道路北上林口路段，疑因疲勞駕駛煞車不及，撞擊前方停等路口紅燈的貨車，造成貨車上的2人一度受困車內，分別是駕駛張姓男子（65歲）及副駕駛黃姓男子（32歲）。
拖板車駕駛林男被救出時，滿臉是血被送往林口長庚醫院急救，貨車駕駛張男及副駕駛黃男也因手腳擦挫傷，同樣送往醫院治療，所幸3人都沒有大礙。
事故造成拖板車上載運的H型鋼材大量掉落到台61線北上車道路面，一度警方必須封閉路段，要求用路人改道台15線北上；因鋼材重量沉重，相關單位出動多輛吊車才將鋼材一一吊離現場，直到上午8點才順利清除現場，順利恢復通車。
林口警方表示，事故的肇事原因都還在釐清當中，初步了解是拖板車煞車不及撞上貨車，並向前再推撞聯結車及自小客車，受傷3人意識清醒、都沒有生命危險，但詳細肇事原因和責任歸屬，都還必須進一步調查。
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