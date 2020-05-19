目擊偷車賊犯案 4國中生助警抓人

高雄市小港警分局大林派出所副所長許宋任（左三）頒感謝狀給協助警察抓偷車賊的4名學生。圖／鳳林國中提供

高雄市鳳林國中吳姓男同學17日國中會考結束後，在學校附近發現行徑鬼祟的竊賊，意圖偷同學的單車，他小心尾隨其後，並悄悄聯繫3名學弟支援。確定竊賊行蹤後，立即攔下正巡邏的大林派出所警員，協助警察逮人。小港警分局大林派出所副所長許宋任昨天到學校頒感謝狀給學生，肯定他們見義勇為的精神。

這4名學生是鳳林國中空手道、足球隊員。國三吳同學說，17日中午考完會考，從考場前鎮高中回到鳳林國中，準備返家休息時，發現有人意圖偷同學停放在路邊的單車，馬上聯繫3名學弟到場協助。4人確認偷車賊騎往南星路，機智攔下巡邏的警員，並明確描述偷車賊逃逸方向與長相特徵，協助警察循線逮捕這名慣犯。

鳳林國中校長林宜家表示，警方通知學校，才知道學生立了功勞。4名學生說，當下沒有想太多，只覺得發現不法一定要勇於糾舉。

林宜家問學生「接近偷車賊不會害怕嗎？」吳同學說，他們與偷車賊有保持一定距離，且做好分工，有人悄悄追蹤、有人尋求奧援，大家都非常小心。

吳同學是空手道選手，曾在今年高雄市中運獲得佳績，夢想是成為國手。他說，這次經驗燃起想當警察的憧憬，希望成為守望治安的人民保母。

大林派出所所長吳定諺表示，學生清楚描述嫌犯逃逸動線與長相，幫了警方大忙。他也提醒，民眾發現不法情事，想協助警察時，要以自身安全為第一考量，別貿然行動，冷靜記住犯嫌特徵及去向，立即報警是最佳處理方式。