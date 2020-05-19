聽新聞
test
0:00 / 0:00

目擊偷車賊犯案 4國中生助警抓人

聯合報 / 記者徐如宜／高雄報導

高雄市小港警分局大林派出所副所長許宋任（左三）頒感謝狀給協助警察抓偷車賊的4名學生。圖／鳳林國中提供
高雄市小港警分局大林派出所副所長許宋任（左三）頒感謝狀給協助警察抓偷車賊的4名學生。圖／鳳林國中提供

高雄市鳳林國中吳姓男同學17日國中會考結束後，在學校附近發現行徑鬼祟的竊賊，意圖偷同學的單車，他小心尾隨其後，並悄悄聯繫3名學弟支援。確定竊賊行蹤後，立即攔下正巡邏的大林派出所警員，協助警察逮人。小港警分局大林派出所副所長許宋任昨天到學校頒感謝狀給學生，肯定他們見義勇為的精神。

這4名學生是鳳林國中空手道、足球隊員。國三吳同學說，17日中午考完會考，從考場前鎮高中回到鳳林國中，準備返家休息時，發現有人意圖偷同學停放在路邊的單車，馬上聯繫3名學弟到場協助。4人確認偷車賊騎往南星路，機智攔下巡邏的警員，並明確描述偷車賊逃逸方向與長相特徵，協助警察循線逮捕這名慣犯。

鳳林國中校長林宜家表示，警方通知學校，才知道學生立了功勞。4名學生說，當下沒有想太多，只覺得發現不法一定要勇於糾舉。

林宜家問學生「接近偷車賊不會害怕嗎？」吳同學說，他們與偷車賊有保持一定距離，且做好分工，有人悄悄追蹤、有人尋求奧援，大家都非常小心。

吳同學是空手道選手，曾在今年高雄市中運獲得佳績，夢想是成為國手。他說，這次經驗燃起想當警察的憧憬，希望成為守望治安的人民保母。

大林派出所所長吳定諺表示，學生清楚描述嫌犯逃逸動線與長相，幫了警方大忙。他也提醒，民眾發現不法情事，想協助警察時，要以自身安全為第一考量，別貿然行動，冷靜記住犯嫌特徵及去向，立即報警是最佳處理方式。

警察 單車 高雄市

延伸閱讀

國中會考結束發現偷車賊 鳳林國中4生扮柯南報警擒賊

眼睛受傷一度失明的國中生 不怕累拚會考要上第一志願

花蓮嘉里國小校龜慘死 抓到國中生虐殺

花蓮嘉里國小校龜被拋摔虐死 國中生下的毒手　

相關新聞

持毒撞死騎士 台南肇逃駕駛羈押

卅三歲盧姓男子前天清晨駕車闖紅燈撞死騎機車的黃姓婦人後逃逸，警方追出車上兩乘客後，確認盧是駕駛；盧在警方尚未追緝到案前由律師陪同投案，供稱因持有毒品才肇事逃逸。警方已採集盧的毛髮和尿液送驗，追查是否涉及毒駕；檢方則依過失致死等罪嫌聲押盧獲准。

目擊偷車賊犯案 4國中生助警抓人

高雄市鳳林國中吳姓男同學17日國中會考結束後，在學校附近發現行徑鬼祟的竊賊，意圖偷同學的單車，他小心尾隨其後，並悄悄聯繫...

金門建設處大樓火警 3樓受損嚴重

金門縣政府右側的建設處辦公大樓昨天凌晨傳出火警，火勢不到半小時就撲滅，延燒面積約13平方公尺，濃煙波及辦公空間面積240...

台南市北區路樹倒塌 女騎士不幸死亡

台南市北區公園路延平國中旁一棵路樹，今晚突然倒塌，壓到一輛轎車與一輛行駛中的機車，49歲蔡姓女騎士當場失去生命跡象，送醫...

公館商圈工人墜落送醫不治 勞局勒令停工：防護有問題

台北市公館商圈工地發生墜樓意外，工人從地下2樓墜落至地下5樓，當場失去呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治。北市勞動局獲報...

影／台南晚間路樹倒 波及機車女騎士OHCA

台南市北區今晚8點6分發生延平國中路樹倒塌，壓毀1輛轎車及1輛機車，機車女騎士姓蔡，當場沒有呼吸心跳。

大雨導致樹枝掉落 台灣大道一女騎士遭砸中送醫

台中市區因為傍晚的梅雨鋒面帶來間歇大雨，除了北屯區有路樹倒塌，砸中一輛休旅車及一輛貨車的意外，西屯區台灣大道也有一名女騎...

北市公館商圈工地傳墜樓意外 男墜B5送醫搶救中

台北市今午發生一起工地墜樓意外，一名年約50歲男子因不明原因，從一處建築工地地下2樓墜落至地下5樓，當場失去呼吸心跳，警...

藝人羅百吉轎車停路邊被砸破玻璃 3天後發現暫不提告

47歲知名音樂人羅百吉，前天中午向新北市淡水警分局竹圍派出所報案，聲稱他停在淡水區自強路旁的轎車後擋風玻璃整片龜裂，疑似...

大雨導致淺根榕樹倒塌 兩車停紅燈被砸中幸無人傷

近日因梅雨鋒面帶來雨勢，台中市都有間歇雨勢，今天下午4時許，一輛休旅車、一輛貨車在北屯區進化路停等紅燈時，疑因路旁種植的...

板橋女童自14樓墜落一度命危 今脫險轉普通病房觀察

新北市就讀國小3年級的9歲女童，14日下午自住家頂樓不慎失足墜落至社區1樓中庭花圃，隨後搭電梯回6樓住家，就醫後發現女童...

影／盧男涉駕車撞死女騎士 坦承撞人後害怕棄車逃逸

台南市中西區中華西路和民生路口，昨天清晨發生銀色轎車闖紅燈撞死黃姓女機車騎士，盧姓男駕駛涉嫌棄車逃逸，盧自知難逃法網，今...

熱門新聞

夫妻爬柴山妻子失足掉落身亡 疑偏離木棧道路線

台南市北區路樹倒塌 女騎士不幸死亡

影／台南晚間路樹倒 波及機車女騎士OHCA

扯！台東憲兵哨所不見士官 竟醉倒未到勤判刑5個月

板橋女童自14樓墜落一度命危 今脫險轉普通病房觀察

賓士男酒駕釀連環車禍 現場不認肇事推給女性友人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。