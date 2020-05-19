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台南路樹倒塌女騎士搶救不治 市長抵現場臉色凝重

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台南市北區路樹倒塌 女騎士不幸死亡

聯合報 / 記黃宣翰修瑞瑩鄭惠仁周宗禎／台南即時報導

台南市北區公園路延平國中旁一棵路樹，今晚突然倒塌，壓到一輛轎車與一輛行駛中的機車，49歲蔡姓女騎士當場失去生命跡象，送醫急救中，近9點時宣告不治。死者家屬趕到醫院，都哭成一團。

今年第一道梅雨滯留鋒面報到，在西半部與東北部帶來明顯降雨，中央氣象局今天對台南市北區等地發佈大雨特報，晚間8點多傳出悲劇。台南市北區延平國中旁一棵菩提路樹突然倒塌，壓到一輛轎車與一輛行駛中的機車，造成蔡姓女騎士她失去生命跡象，蔡女被送到永康奇美醫院急救，今晚8點51分宣告不治。

李姓目擊者說，他剛好開車經過，看到菩提樹突然倒塌，壓倒機車，幸好他在後面，沒被壓到。

監視器畫面稍早曝光，只是當時無風無雨，女騎士與一輛轎車緩緩開過，不料這棵十年以上的菩提樹突然連根拔起，女騎士被砸落人車倒地。台南市政府工務局人員到場表示，菩提樹根淺，是否因大雨造成樹倒，他們不清楚。據了解，蔡女是長照機構人員、未婚，下班返家途中發生意外。

根據氣象局資料，北區從今天上午8點30分起下了73.5毫米的雨，是否因此造成土囊滑鬆，仍待檢警調查，釐清意外原因。

延平國小校長杜俊興表示，目前工務局認為倒下的樹位於學校的土地上，應屬校方管理，但實際如何，還要進一步確認，目前他在醫院。死者家屬趕到醫院，都哭成一團。 

台南市長黃偉哲今晚趕至現場臉色凝重，他說，台南有上萬株路樹，不管是道路上的、學校中的，都是市府責任，將會全面針對路樹安檢。

台南市北區公園路昨 晚路樹倒塌，壓到一名蔡姓女機騎士，送醫不治。 記者黃宣翰／翻攝
台南市北區公園路昨 晚路樹倒塌，壓到一名蔡姓女機騎士，送醫不治。 記者黃宣翰／翻攝

路樹 氣象局

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