快訊

台南路樹倒塌女騎士搶救不治 市長抵現場臉色凝重

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公館商圈工人墜落送醫不治 勞局勒令停工：防護有問題

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導

北市公館商圈工地發生墜樓意外，工人從地下2樓墜落至地下5樓，當場失去呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治。北市勞動局獲報後趕往工地，現場已勒令停工，初判工人未繫安全帶，工地也沒設安全防護網。

台北市羅斯福路三段212號新建工地進行停車設備工程，當時工人正進行水電工程，今下午4時左右，不明原因從高處墜落，案發現場殘留大片血跡。勞檢處長江明志表示，工地人員仍在接受警方調查，實際案發情況仍有待釐清。

不過，根據現場照片判斷，江明志說，工人應是墜落至機械停車位的「機坑」，照理說機坑要設置安全防護網，高處施工也要有安全帶，照片裡統統沒看到，顯然防護具有問題。

江明志表示，這起事故是重大職災，現場已勒令停工，後續要約談施工人員，釐清工人墜落原因，以及勞工承攬關係，依「職業安全衛生法」追究相關責任。

台北市公館商圈工地發生墜樓意外，工人從地下2樓墜落至地下5樓，當場失去呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治。圖／擷取自Google Map
台北市公館商圈工地發生墜樓意外，工人從地下2樓墜落至地下5樓，當場失去呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治。圖／擷取自Google Map

北市 事故

延伸閱讀

廈門新機場僅離金門6公里！ 當地鄉親曝「誇張近照」

北市公館商圈工地傳墜樓意外 男墜B5送醫搶救中

撞死人肇逃 路過騎士追著拍照

搭輕航機幫繫綁安全帶 飛行教官性騷擾女乘客

相關新聞

台南市北區路樹倒塌 女騎士不幸死亡

台南市北區公園路延平國中旁一棵路樹，今晚突然倒塌，壓到一輛轎車與一輛行駛中的機車，49歲蔡姓女騎士當場失去生命跡象，送醫...

影／台南晚間路樹倒 波及機車女騎士OHCA

台南市北區今晚8點6分發生延平國中路樹倒塌，壓毀1輛轎車及1輛機車，機車女騎士姓蔡，當場沒有呼吸心跳。

藝人羅百吉轎車停路邊被砸破玻璃 3天後發現暫不提告

47歲知名音樂人羅百吉，前天中午向新北市淡水警分局竹圍派出所報案，聲稱他停在淡水區自強路旁的轎車後擋風玻璃整片龜裂，疑似...

公館商圈工人墜落送醫不治 勞局勒令停工：防護有問題

台北市公館商圈工地發生墜樓意外，工人從地下2樓墜落至地下5樓，當場失去呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治。北市勞動局獲報...

大雨導致樹枝掉落 台灣大道一女騎士遭砸中送醫

台中市區因為傍晚的梅雨鋒面帶來間歇大雨，除了北屯區有路樹倒塌，砸中一輛休旅車及一輛貨車的意外，西屯區台灣大道也有一名女騎...

北市公館商圈工地傳墜樓意外 男墜B5送醫搶救中

台北市今午發生一起工地墜樓意外，一名年約50歲男子因不明原因，從一處建築工地地下2樓墜落至地下5樓，當場失去呼吸心跳，警...

大雨導致淺根榕樹倒塌 兩車停紅燈被砸中幸無人傷

近日因梅雨鋒面帶來雨勢，台中市都有間歇雨勢，今天下午4時許，一輛休旅車、一輛貨車在北屯區進化路停等紅燈時，疑因路旁種植的...

板橋女童自14樓墜落一度命危 今脫險轉普通病房觀察

新北市就讀國小3年級的9歲女童，14日下午自住家頂樓不慎失足墜落至社區1樓中庭花圃，隨後搭電梯回6樓住家，就醫後發現女童...

連闖27個紅燈被攔捕 不打自招：很多警察在找我！

新北市1名39歲吳姓男子昨晚騎乘機車在三重區，一看到警察就心虛逃跑，最後被追逐20分鐘、連闖27個紅燈並衝撞警用機車，逃...

影／盧男涉駕車撞死女騎士 坦承撞人後害怕棄車逃逸

台南市中西區中華西路和民生路口，昨天清晨發生銀色轎車闖紅燈撞死黃姓女機車騎士，盧姓男駕駛涉嫌棄車逃逸，盧自知難逃法網，今...

逢甲大學女學生左手遭機器吸入 消防隊用敲棒助脫困

台中市逢甲大學今天中午傳出一名女學生左手遭機器卡住的意外，西屯消防分隊獲報到場後，以敲棒協助女學生脫困，女學生手部受有壓...

賓士男酒駕釀連環車禍 現場不認肇事推給女性友人

台中市陳姓男子今天在朋友住處喝酒，酒後駕駛銀色賓士車上路，行經北區公園路時，疑不勝酒力，未注意車前狀況，直接撞上前方的兩...

熱門新聞

夫妻爬柴山妻子失足掉落身亡 疑偏離木棧道路線

扯！台東憲兵哨所不見士官 竟醉倒未到勤判刑5個月

影／台南晚間路樹倒 波及機車女騎士OHCA

板橋女童自14樓墜落一度命危 今脫險轉普通病房觀察

大學光總經理盧政宏KTV捏OL胸 性騷擾判4月定讞

金門縣府暗夜大火 建設處半毀將啟動異地辦公

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。