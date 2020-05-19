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公館商圈工人墜落送醫不治 勞局勒令停工：防護有問題
台北市公館商圈工地發生墜樓意外，工人從地下2樓墜落至地下5樓，當場失去呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治。北市勞動局獲報後趕往工地，現場已勒令停工，初判工人未繫安全帶，工地也沒設安全防護網。
台北市羅斯福路三段212號新建工地進行停車設備工程，當時工人正進行水電工程，今下午4時左右，不明原因從高處墜落，案發現場殘留大片血跡。勞檢處長江明志表示，工地人員仍在接受警方調查，實際案發情況仍有待釐清。
不過，根據現場照片判斷，江明志說，工人應是墜落至機械停車位的「機坑」，照理說機坑要設置安全防護網，高處施工也要有安全帶，照片裡統統沒看到，顯然防護具有問題。
江明志表示，這起事故是重大職災，現場已勒令停工，後續要約談施工人員，釐清工人墜落原因，以及勞工承攬關係，依「職業安全衛生法」追究相關責任。
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