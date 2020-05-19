大雨導致樹枝掉落 台灣大道一女騎士遭砸中送醫

台中市區因為傍晚的梅雨鋒面帶來間歇大雨，除了北屯區有路樹倒塌，砸中一輛休旅車及一輛貨車的意外，西屯區台灣大道也有一名女騎士遭掉落的樹枝砸中頭部而送醫，消防隊獲報後，協助女騎士送醫治療，女騎士頭部有撞傷，但無明顯傷口，右腳背有擦挫傷，警方獲報後也到場指揮交通，避免塞車。

據查，吳姓女子今天下午5時許騎車行經西屯區台灣大道往玉門路方向，騎到台灣大道1238號附近時，突然被掉落的樹枝砸中頭部，還因此而摔車跌倒，警、消獲報到場後，吳女稱頭部有疼痛的狀況，右腳背也有擦傷，協和消防分隊將吳女送醫治療，沒有大礙。