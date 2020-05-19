7旬婦山區迷途 警方協助尋獲
77歲王姓婦人今天獨自攀登台中市和平區捎來步道，2個多小時未下山，手機又打不通，妹妹緊急報警協助，警方沿著捎來步道、波津加山搜尋，在波津加山步道尋獲王婦，解除王婦山區驚魂記。
王姓婦人和姊妹一行4人自台北到台中谷關旅遊，她聽飯店人員說，走捎來步道繞一圈只要1個多小時，於是獨自前往捎來步道，未料因不熟路徑，迷失方向，電話也打不通，讓她十分焦急。
台中市和平警分局谷關派出所接獲王婦妹妹報案，指稱姊姊攀登捎來步道已經2個多小時，尚未下山，手機又打不通，擔心發生意外，請求警方協助。
員警沿著捎來步道、波津加山搜尋，一邊撥打王婦電話，打通電話後，王婦不知道自己所處位置，警方請她在原地等候，最後在波津加山步道1.5公里處尋獲王婦，只見王婦滿身疲憊、驚嚇。
警方表示，王婦抵達捎來步道山頂後，誤入連接的波津加山步道，波津加山據說因步道坡度陡峭，全段幾乎都在爬升，高低差約1千公尺，許多登山客形容其「坡真陡（台語諧音）」，來回時間需6至8小時，在谷關七雄中排行第4，幸好及時尋獲王婦，否則恐越走越遠。
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