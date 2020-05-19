大雨導致淺根榕樹倒塌 兩車停紅燈被砸中幸無人傷

近日因梅雨鋒面帶來雨勢，台中市都有間歇雨勢，今天下午4時許，一輛休旅車、一輛貨車在北屯區進化路停等紅燈時，疑因路旁種植的榕樹淺根，不堪近日雨勢而倒塌，兩車被路樹砸中，幸好車內駕駛都脫困，沒有受傷，台中市消防局派員前往協助後，由台中市第五警分局在現場疏導交通。

台中市消防局今天下午4時許獲報，北屯區進化路有兩輛車遭路樹壓中，北屯消防分隊獲報到場時，車內已無人員受困，經查疑為淺根的榕樹不堪近日雨勢而倒塌，砸中停等紅燈的兩輛休旅車、貨車，現場通報第五警分局北屯所協助疏導交通。