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大雨導致淺根榕樹倒塌 兩車停紅燈被砸中幸無人傷
近日因梅雨鋒面帶來雨勢，台中市都有間歇雨勢，今天下午4時許，一輛休旅車、一輛貨車在北屯區進化路停等紅燈時，疑因路旁種植的榕樹淺根，不堪近日雨勢而倒塌，兩車被路樹砸中，幸好車內駕駛都脫困，沒有受傷，台中市消防局派員前往協助後，由台中市第五警分局在現場疏導交通。
台中市消防局今天下午4時許獲報，北屯區進化路有兩輛車遭路樹壓中，北屯消防分隊獲報到場時，車內已無人員受困，經查疑為淺根的榕樹不堪近日雨勢而倒塌，砸中停等紅燈的兩輛休旅車、貨車，現場通報第五警分局北屯所協助疏導交通。
台中市第五警分局北屯所表示，已通知建設局到場排除路樹，目前正由所內警員在現場疏導交通，截至下午5時45分為止，路況都尚未排除，目前進化路往市區方向只剩一個車道可以行駛，正值下班時間，有造成交通擁擠的狀況，呼籲市民行駛到該處時，配合警員指揮通行，以保行車安全。
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