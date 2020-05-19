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板橋女童自14樓墜落一度命危 今脫險轉普通病房觀察
新北市就讀國小3年級的9歲女童，14日下午自住家頂樓不慎失足墜落至社區1樓中庭花圃，隨後搭電梯回6樓住家，就醫後發現女童雖外傷不嚴重，但出現氣胸、肋骨斷裂，肝臟破裂及腸子外露腹腔，一度命危，緊急開刀治療後，今天從加護病房轉普通病房觀察。
女童當時放學後獨自一人跑到社區14樓頂樓騎腳踏車玩耍，卻因風太大吹動頂樓安全門後關上，女童被鎖在頂樓，她攀爬女兒牆想爬窗回家時不慎失足墜落墜落社區1樓中庭花園，女童卻自行爬起後，搭電梯返回六樓住處，向姐姐表示「胸口好痛」。
救護人員抵達現場後，初步判斷女童僅輕傷、氣胸，送往醫院進一步檢查才發現女童肋骨斷裂，肝臟破裂及腸子外露腹腔，一度命危，緊急開刀後留加護病房，直至今天下午才脫險，轉到普通病房觀察。
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