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連闖27個紅燈被攔捕 不打自招：很多警察在找我！
新北市1名39歲吳姓男子昨晚騎乘機車在三重區，一看到警察就心虛逃跑，最後被追逐20分鐘、連闖27個紅燈並衝撞警用機車，逃亡5公里才被壓制逮捕。員警大聲質問：你沒通緝幹嘛跑？他卻供稱：因為很多警察在找我！原來他在雙北市涉嫌多起強盜、汽車竊盜，共有5個分局在抓他。
三重派出所所長徐子胤昨晚8時許，與警員劉昱宏、吳忠澤騎機車巡邏，在三重區文化北路、信義西街口停等紅燈，瞥見旁邊綠燈剛騎機車起步的吳男，一看到警察就很刻意別過頭去。
3名員警悄悄尾隨，不料他卻闖紅燈加速逃離，警方開始追逐、要求停車，吳男變本加厲飆車，繞行大街小巷連續闖紅燈、逆向行駛逃逸，並多次衝撞警用機車造成警員吳忠澤跌倒受傷，忍痛起身繼續追捕。後來支援警網加入圍捕，把他逼進大榮街一處死巷，吳男又棄車徒步企圖翻牆逃跑，最後被壓制逮捕。
警方原本以為他是通緝犯，但是吳男否認，不打自招供稱：「很多警察在找我！我以為行蹤暴露了。」後來他被帶回派出所，自行供出5月10日曾在北市萬華龍山夜市，噴辣椒水搶奪34歲婦人皮包，但僅得手250元現金。
另外還在新北市蘆洲、新店、三峽、樹林等地涉嫌汽車竊盜，至少有5個警分局在抓他。昨晚各單位熱鬧滾滾匯集在三重警分局清理吳男所犯刑案，三重警方另依妨害公務、公共危險罪嫌移送法辦，同時連續開罰闖紅燈、逆向行駛等違規行為，至少要罰款5萬2800元。
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