苗栗媽載子機車4貼釀事故 警：未注意車前狀況
苗栗市至公路日前發生機車4貼與轎車事故，曹小姐有感，向聯合報系投訴至公路交通亂，警方回應指出有滾動式檢討易肇事路段，分析發現包括這件車禍，有8成以上肇事都與未注意車前狀況等人為因素有關，將持續加強交通執法，及宣導交通安全觀念，防制交通事故。
一名婦人5月13日上午7點半左右騎機車，載3名小孩上學，途經苗栗市至公路，機車與一輛轎車發生碰撞，機車倒地4人送醫無大礙，苗栗市曹小姐向聯合報系投訴至公路交通亂，苗栗警察分局初步研判，懷疑直行機車媽媽未注意車前狀況，準備迴轉的轎車駕駛也未注意左右兩邊來車，以致發生交通事故，肇事原因及責任還要進一步調查釐清。
苗栗縣警局交通隊長林炎巨指出，警方針對交通事故，周周滾動式檢討，分析絕大多數車禍都發生在路口，且8成以上都是應注意未注意車前狀況，警方列管易肇事路段，持續「取締動態肇因違規重點工作執行計畫」，提升見警率，此外，易發生交通事故的青少年及高齡者族群，運用機關學校及公益團體資源，強化交通安全觀念宣導。
今年至5月15日統計10大易肇事路口，依序分別苗栗市中山路、信義街口9件，竹南鎮台61線、龍江街口8件，頭份市中華路、信東路口及東民路、東民六街口，台3線127公里到129公里各7件，頭份市中華路、顯會路口及苗栗市民族路、忠孝路口各5件，苗栗市光復路、日新街口，及台3線129.5公里到131公里各4件，苗栗市府前路、至公路口3件。
十大易肇事路段之首的苗栗市中山路、信義街口，警方分析因是多叉路口，交通號誌時相較多，且道路高程落差較大，交通尖峰時段有些騎士未打方向燈，或是未注意機車旁通行的汽車，想轉就轉，因此交通事故偏多，提醒用路人行經，特別要注意交通安全。
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