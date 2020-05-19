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逢甲大學女學生左手遭機器吸入 消防隊用敲棒助脫困

聯合報 / 記者陳宏睿陳秋雲／台中即時報導

台中市逢甲大學今天中午傳出一名女學生左手遭機器卡住的意外，西屯消防分隊獲報到場後，以敲棒協助女學生脫困，女學生手部受有壓傷，經救護車送往台中榮總治療，無生命危險。逢甲大學表示，初步調查疑似是機器故障導致，詳細的案發原因，有待後續調查。

台中市消防局今天中午12時許獲報，一名年約27歲的逢甲大學女學生在操作壓吸機時，左手遭機器吸入，手卡在機台裡動彈不得，學校警衛得知後，趕緊通報消防隊到場，西屯消防分隊小隊長周正斌帶隊前往，到場時女學生的意識清楚，使用敲棒後，順利協助女學生脫困。

逢甲大學表示，女學生由護理人員現場簡單包紮，送台中榮總後續治療，初步調查是機台故障釀貨，詳細的案發原因，將後續調查。

逢甲大學上月8日才有一名博士班學生在學校操作紡織機器時，左前臂遭機器捲入，左手扭曲變形，當時消防隊是使用軍刀鋸破壞機器協助脫困。

逢甲大學一名女學生今天中午遭壓吸機夾住左手，消防隊使用敲棒協助女學生脫困。記者陳宏睿／翻攝
逢甲大學一名女學生今天中午遭壓吸機夾住左手，消防隊使用敲棒協助女學生脫困。記者陳宏睿／翻攝
逢甲大學一名女學生今天中午遭壓吸機夾住左手，消防隊使用敲棒協助女學生脫困。記者陳宏睿／翻攝
逢甲大學一名女學生今天中午遭壓吸機夾住左手，消防隊使用敲棒協助女學生脫困。記者陳宏睿／翻攝
逢甲大學一名女學生今天中午遭壓吸機夾住左手，消防隊使用敲棒協助女學生脫困。記者陳宏睿／翻攝
逢甲大學一名女學生今天中午遭壓吸機夾住左手，消防隊使用敲棒協助女學生脫困。記者陳宏睿／翻攝

逢甲大學 台中榮總

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