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賓士男酒駕釀連環車禍 現場不認肇事推給女性友人
台中市陳姓男子今天在朋友住處喝酒，酒後駕駛銀色賓士車上路，行經北區公園路時，疑不勝酒力，未注意車前狀況，直接撞上前方的兩輛轎車後，造成無辜轎車翻覆後，再衝撞對向車道，碰撞對向車道的小貨車，造成5輛轎車受損，陳在現場面對警方調查時，還一度推卸責任，辯稱「不是我開的」，將責任推給另名女友人，警方調閱監視器釐清後，確認是陳涉案，將依公共危險罪嫌送辦。
據查，陳姓男子（24歲）今天在朋友住處喝酒，在上午11時許酒後駕駛銀色賓士車上路，沿北區公園路往中華路方向行駛，但未到中華路口時，陳就疑因不勝酒力，不顧前方仍有車輛，先撞上由鄭姓男子駕駛的黑色轎車後，鄭車翻覆，再碰撞前方的白色休旅車、米白色小轎車，陳車與鄭車還滑行到對向車道，造成對向駕駛貨車的鄭姓男子閃避不及，撞成一團。
全案一共造成5輛轎車受損，警、消獲報到場後，僅有肇事的陳姓男子受到輕傷，陳趕緊聯絡朋友到場，警方在場調查時，陳因畏罪，向警方謊稱是另名在場的女性友人駕駛肇事車輛，但該女子直接否認，堅稱「不在現場」，警方調閱監視器後確認，陳才是駕駛銀色賓士車的駕駛，經酒測，陳的酒精濃度超過每公升0.55毫克，全案將依公共危險罪嫌送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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