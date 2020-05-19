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失業女持刀自傷 暖警道出祖母賣玉蘭花勸勉她

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

年約26歲的孫姓女子因長期失業，求職屢屢碰壁，無法接受自己在家「啃老」，日前獨自在台北市一間超商內情緒失控持刀自殘；警方獲報後到場安撫後，趁隙奪刀阻止孫女傷害自己，並由救護人員進行包紮止血，隨後員警勸慰孫女仍有美好未來，應好好珍惜生命，孫女情緒才逐漸平復，平安返家。

台北市警方5月12日晚上7時接獲民眾報案，指稱一名女子在超商內自殘，轄區忠孝西路派出所警員高右倧獲報到場時，只見孫姓女子坐在超商內休息區，正不斷哭泣；她左手握有一把美工刀，右手則受刀傷，正血流如注，口裡還喃喃自語，稱自己長期找不到工作，平時需要依靠父母給的生活費才能過活，覺得成了「啃老族」的自己活著沒有意義。

高員見狀，先是耐心安撫孫女情緒，並趁其分心伺機上前奪刀，孫女也因刀具被搶走放聲大哭，救護人員隨後也立即上前為孫女包紮傷口止血。過程中，高員舉自身經歷安撫孫女，其情緒才逐漸回穩，打消自傷念頭。

高員向孫女舉例，自己祖母已年近80歲，平時也以販賣玉蘭花來養活自己，任何職業都有辛苦的一面，每個人都很努力在社會上生活著，孫女20多歲的年紀，還有美好的未來，只要肯努力，一定會找到理想的工作，應該珍惜自己的生命，不要傷害自己讓家人擔心。

孫女聽聞後打消自傷念頭，並承諾高員日後要好好生活，找到穩定的工作。警方與孫女家屬取得聯繫後，孫女也順利返家與家人團聚。警方呼籲，自殺不能解決問題，心情低落或遇事不順心，應循正常的管道紓壓或尋求協助，請民眾珍惜生命。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

警員高右倧先是耐心安撫孫女情緒，並趁其分心伺機上前奪刀，才順利阻止孫女自傷。記者李隆揆／翻攝
警員高右倧先是耐心安撫孫女情緒，並趁其分心伺機上前奪刀，才順利阻止孫女自傷。記者李隆揆／翻攝
救護人員為孫女包紮傷口止血。記者李隆揆／翻攝
救護人員為孫女包紮傷口止血。記者李隆揆／翻攝

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