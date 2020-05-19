新北市消防與7企業簽備忘錄 強化自主防災

新北市政府今早與7間企業簽署「109年度企業防災合作備忘錄」，由新北市副市長謝政達代表，未來市府將輔導合作企業強化自主防災能力，並整合企業與地方社區建立防災夥伴關係，共組地方防災網絡。

簽署的7間企業有三叔公食品股份有限公司、正隆股份有限公司、永佳樂數位有線電視、宏于電機有限公司、承德油脂股份有限公司、東立物流股份有限公司及福容大飯店台北二館。

新北市消防局表示，自前年起推動企業防災工作，已有45間企業參與推動，各合作企業依其能力及屬性參與防災合作，例如裕隆集團在防災演練及災害整備時，提供車輛協助物資運補或人員載送；白金花園酒店在防災演練時，提供熱食及盥洗用具；台灣優衣庫有限公司捐贈發熱衣，供市府辦理街友關懷使用等。