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新北市消防與7企業簽備忘錄 強化自主防災

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市政府今早與7間企業簽署「109年度企業防災合作備忘錄」，由新北市副市長謝政達代表，未來市府將輔導合作企業強化自主防災能力，並整合企業與地方社區建立防災夥伴關係，共組地方防災網絡。

簽署的7間企業有三叔公食品股份有限公司、正隆股份有限公司、永佳樂數位有線電視、宏于電機有限公司、承德油脂股份有限公司、東立物流股份有限公司及福容大飯店台北二館。

新北市消防局表示，自前年起推動企業防災工作，已有45間企業參與推動，各合作企業依其能力及屬性參與防災合作，例如裕隆集團在防災演練及災害整備時，提供車輛協助物資運補或人員載送；白金花園酒店在防災演練時，提供熱食及盥洗用具；台灣優衣庫有限公司捐贈發熱衣，供市府辦理街友關懷使用等。

消防局表示，今年新北市持續推廣企業防災，後續將由市府組成專案輔導團隊，協助企業強化防災計畫、防災編組及各項防災準備，另新北市各區公所也接洽轄內企業進行合作，未來將有更多企業與新北市攜手推動防災工作。

新北市政府今早與7間企業簽署「109年度企業防災合作備忘錄」。圖／新北市消防局提供
新北市政府今早與7間企業簽署「109年度企業防災合作備忘錄」。圖／新北市消防局提供

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