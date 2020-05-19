男子戲水溺斃 黃偉哲：消失一瞬間千萬不可輕忽

天氣轉熱，水域溪水人潮又增多，台南今天也發生溺水案，市府中午舉行水域安全宣導記者會，提醒市民戲水消暑要注意安全，千萬不可輕忽。

市長黃偉哲表示，台南擁有豐富的水域資源，炎熱的夏天總吸引民眾前往戲水消暑或從事水域運動，根據體育署及台南市的統計資料分析，溺水事件的發生主要集中在6月至9月假日下午時段，而溺水事件發生的地點則是以溪河流及海邊為主。他強調，市府特別設置「台南市水域安全網」網站，宣導正確水域安全知識，也可查詢市內適合從事水域活動的開放水域、游泳池，以及市府主辦的各項水域遊憩體驗活動，讓市民朋友在夏季期間能夠安全無虞地享受戲水的樂趣。

今天有名35歲男子因戲水溺斃，黃偉哲除了苦口婆心請青少年及兒童要注意戲水安全，也提醒成年人不要大意，稍一不慎，消失就在一瞬間，相當可惜。

教育局長鄭新輝表示，南市長期培養學生水域安全知識及游泳自救能力，藉由朝會或演講持續宣導正確的水域觀念，並透過游泳教學培養學生水中自救能力及基本游泳技能。