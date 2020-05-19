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夫妻爬柴山妻子失足掉落身亡 疑偏離木棧道路線
65歲張姓婦人今天上午與丈夫爬柴山，從鼓山高中柴山登山口往水庫方向前進，不慎從約5米高的攔沙壩摔落，婦人丈夫報案，救護車將婦人送到高雄市立大同醫院急救，婦人到院前已無生命跡象，疑因頭部重創致命，將由檢察官偕法醫進一步相驗遺體，查明死因。
邱姓丈夫告訴警方，他和妻子經常去爬柴山，對路況熟悉，今天發生意外的路段，就是之前常走的路線，可能是前一晚有下雨，路面較濕滑，妻子疑因路滑沒站好而失足墜落。
據了解，張婦墜落地點偏離木棧道路線，在一般管制區內，數年前就有設立招牌警示，但婦人為何會到該地點還有待釐清。
邱姓丈夫說，當下妻子墜落時，看見是由頭部先著地。與妻子兩人也經常爬柴山，行走路線也相當熟悉，這次意外疑大雨過後路面濕滑，才釀成妻子意外墜落。
高雄市消防局今早8點26分左右獲報，出動鼓山、左營2分隊到場救援，消防救護員到場時，由山友在登山入口處引導，趕往現場救援，無奈趕抵時，張婦已失去呼吸心跳，到院急救仍不治。
張婦疑因頭部重創致命，將由檢察官偕法醫進一步相驗遺體，查明死因。
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