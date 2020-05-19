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影／驚險自摔！年輕媽咪懷裡緊抱6月大女嬰倒血泊

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市彌陀光和路上，日前發生一起驚悚自摔事故。肩扛家計的27歲陳姓少婦早出晚歸，12日清晨6點左右，趕在到超商上班前，騎車將6個月大、還在襁褓中的女兒送到保母家，沒想到卻因疲勞過度，一時暈眩自摔；她頭部受創、倒在血泊中，懷中的小女嬰嚇得嚎啕大哭，幸好母女送醫後都無大礙。

彌陀分駐所12日清晨獲報，光和路上發生嚴重自摔車禍，女騎士躺在道路上，肢體不時有顛癇痙攣情形，員警據報趕抵處理。事故現場怵目驚心，少婦倒臥在血泊中，摩托車體碎裂一地，懷中6個月大的小女嬰臉頰布滿血跡，又受到驚嚇而大哭不止。

救護人員檢傷，判斷小女嬰傷勢無大礙，趕緊處理少婦傷勢，員警則抱起女嬰安撫情緒；這時，原本昏厥的少婦疑聽到女兒啼哭，直想嘗試起身探視女兒狀況。母女倆被救護車送往義大醫院，幸好少婦僅頭部受撕裂傷，休息一日就能返家休養，小女嬰也平安無事。

警方介入了解，才知道陳姓少婦的丈夫暫無法照顧家庭，她上得照顧婆婆、下得養育還不滿足歲的小女兒，家計重擔全落在她肩上；她白天到便利超商上班，晚上照顧女兒，日以繼夜幾乎沒時間休息，長此下來累垮身體。事故當天，陳婦用揹巾將女兒揹在胸前，準備載女兒到保母家後再去上班，沒想到卻暈眩自摔。

陳婦家屬事後感謝員警協助，才沒有讓母女倆陷入更大危險。而警方也了解陳婦家境困難，曾表明願意出手協助，但陳婦婉拒，表示「還扛得住」，員警於是建議，陳婦必要時也可以向社福管道尋求幫助。

高雄市陳姓少婦一肩扛下家計，疲勞過度，日前揹著女兒騎車時，不小心暈眩自摔，母女倆倒地，嚇壞旁人。記者賴郁薇／翻攝
高雄市陳姓少婦一肩扛下家計，疲勞過度，日前揹著女兒騎車時，不小心暈眩自摔，母女倆倒地，嚇壞旁人。記者賴郁薇／翻攝

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