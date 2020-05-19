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電費紓困有504元回饋金？台電：假消息、麥擱卡啊！
政府針對新冠肺炎疫情有多項紓困措施，謠言卻滿天飛，最近有網路訊息，指政府針對電費紓困有504元回饋金，但採「登錄制」，要6月30日前登入，7月1日即截止，還教民眾撥打1911電話，晚上也有服務。台電彰化營業處今天澄清，這是「假消息」，本月15日傳出訊息後，苗栗以南台電 11個區處，當天下班前，就接到3000多通電話，台電人員只接到手軟。
台電彰化營處炎業務副處長邱華龍說，有關「台電電費紓困減免與節電獎勵回饋金」的方案，「紓困」不適用一般住家及個人，而是針對企業戶，也不用申請，台電會主動用電腦比對，台電也沒有提供504元的紓困補助，請民眾不要誤信傳言。
邱華龍說，節電登錄以前登錄過的，不需要再重新登錄，而且並非登錄就有獎勵金，而是當期電費也要配合節電後才有獎勵金。
網路此一謠言還「好心」提醒民眾：「504元不拿白不拿，馬上就去辦。沒登錄，無法拿到獎勵，台電也不會感激咱們民眾。」還教民眾怎麼申請，即「先準備電力公司的帳單，打電話1911撥通後，是語音系統，按5進入台電紓困登錄，按照指示步驟操作就可以了。 」
邱華龍說，此一網路謠言在本月15日傳出後，台電各區處的1911就被打爆，單是苗栗以南的11個區處在當天下班前，就接到3000通以上，如果連同夜間到最近幾天，更是難以計算了，台電服務人員不勝其煩，都告以「這是假消息，麥擱卡了。 」
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