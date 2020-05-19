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金門縣府火警財損恐逾百萬 公文全毀員工哭哭
金門縣政府今天清晨傳出東棟3樓建設處辦公室發生火警，現場無人傷亡，縣府剛剛表示，經初步判斷，疑似是電線走火，直接燒毀辦公室天花板面積約13平方公尺，濃煙波及辦公空間面積240平方公尺，造成多部電腦、辦公桌椅、冷氣設備、影印機及檔案資料等辦公設備遭惡火燒毀，財損初估約100多萬元，相關責任，俟起火原因調查後處理。
針對今天清晨的火警，金門縣政府在上午9點由參議張瑞心邀集建設處、行政處及政風處等單位人員，緊急召開火警檢討因應會議，除檢討火災可能發生成因外，並研提數項有關用電安全、消防設備、資訊設備管制與府區公共安全維護改善策進作為。
建設處長文水成表示，今天清晨，保全警衛人員察覺火災受信總機警訊後，立即於2點56分向消防局報案，經該局緊急出動大隊指揮車及消防車7部，人員19人於3點4分趕抵現場灌救，於3點18分撲滅火勢，現場無人傷亡。但建設處受損較嚴重的都市計劃科及城鄉發展科兩科，近期將進行整修，期間將「異地辦公」，以金城鎮公所六樓為臨時辦公室，請洽公民眾注意。
縣府表示，將邀集相關單位籌組聯檢小組，不定期對機關實施安檢，以落實機關安全。
對於這場火警，金城鎮長李誠智上午也專程到場關心並表示，縣政府的大樓已經相當老舊，如果沒有在5年內重蓋，建議縣府應該針對建築物內的老舊線路全面進行檢修，避免再次發生火警。
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