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影／茶行暗藏天九牌賭場易守難攻 基警凌晨攻堅逮16人

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市黃姓男子涉嫌利用茶行掩護，在茶行樓上開設賭場。警方監控多日，今天凌晨趁樓下開門時突擊，衝進屋內控制現場，查扣賭具、賭資，並將黃男等16人帶回偵詢，黃及賭場會計、把風者被依賭博罪嫌送辦，13名賭客依社會秩序維護法裁處。

據了解，這處地點「易守難攻」，過去曾有人在當地經營麻將賭場，去年8月被警方掃蕩，因此警方對建物結構及通道有初步了解。

黃男今年3月間承租這棟房屋經營賭場，刻意將3、4樓的窗戶以木板封閉，營造無人居住假象，同時防止屋內燈光透出，降低聲響。1樓茶行裝置多個監視器，以利在樓上監看樓下動態，騎樓還有人持無線電把風。

為免行跡敗露，黃男每隔2、3天才會邀人聚賭，周期不固定，增加警方查緝難度。

基隆警一分局接獲檢舉後多日蒐證，確認賭場藏身茶行樓上，彙整卷證向基隆地方法院聲請搜索票獲准，今天凌晨1點多完成警力部署，前鋒警力趁樓下開門，馬上衝進屋內，控制大門不再被關閉，順利上樓查緝。

警方逮捕黃男、賭場會計、把風者及13名賭客，並在屋內查扣一批天九牌賭具、賭資21萬多元，以及點鈔機、籌碼、無線電、監視器等證物，依賭博罪偵辦。

基隆警一分局今晨破獲一處職業賭場，將黃姓負責人、賭場會計及把風者依賭博罪嫌送辦，13名賭客依社維法裁處。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警一分局今晨破獲一處職業賭場，將黃姓負責人、賭場會計及把風者依賭博罪嫌送辦，13名賭客依社維法裁處。記者邱瑞杰／翻攝

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