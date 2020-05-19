聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子疑高血壓路倒突驚醒 警察也「嚇一跳」
屏東縣內埔鄉59歲張姓男子騎單車外出，在路上突然身體不適，趴睡在路旁草叢中，路過民眾見狀，隨即報警處理。警員獲報到場後，輕觸張男手臂，張男突然驚醒，讓警員也「嚇一跳」，張男沒有外傷，為確保身體無虞，仍到醫院檢查。
據了解，獨居的張男患有高血壓等宿疾，5月14日下午，他騎著單車外出時，疑似因高血壓導致身體不適，加上沒有隨身攜帶藥物，遂找陰涼處休息，卻突然倒在路旁草叢內。
路過民眾發現有一輛單車倒在路上，察覺有異，上前查看發現張男臉部朝下，身體呈大字型，趴在草叢中，民眾當場嚇傻，立刻報警處理。
警方獲報到場後，呼叫張男無任何反應，警員也輕拍張男手臂，同時呼叫救護車支援。突然間張男身體抽動，隨後驚醒，讓警員也嚇一跳。
救護人員初步檢查張男沒有外傷，也無生命危險，警員擔心他有血壓不穩定情形，勸說張男坐救護車到醫院檢查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言