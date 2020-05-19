男子疑高血壓路倒突驚醒 警察也「嚇一跳」

屏東縣內埔鄉59歲張姓男子騎單車外出，在路上突然身體不適，趴睡在路旁草叢中，路過民眾見狀，隨即報警處理。警員獲報到場後，輕觸張男手臂，張男突然驚醒，讓警員也「嚇一跳」，張男沒有外傷，為確保身體無虞，仍到醫院檢查。

據了解，獨居的張男患有高血壓等宿疾，5月14日下午，他騎著單車外出時，疑似因高血壓導致身體不適，加上沒有隨身攜帶藥物，遂找陰涼處休息，卻突然倒在路旁草叢內。

路過民眾發現有一輛單車倒在路上，察覺有異，上前查看發現張男臉部朝下，身體呈大字型，趴在草叢中，民眾當場嚇傻，立刻報警處理。

警方獲報到場後，呼叫張男無任何反應，警員也輕拍張男手臂，同時呼叫救護車支援。突然間張男身體抽動，隨後驚醒，讓警員也嚇一跳。