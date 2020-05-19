影／高雄舢舨擱淺沙灘 海巡協助船長脫困

「舢舨被困在彌陀文安橋北岸沙灘，請協助脫困。」高雄市彌陀籍舢舨，因不熟悉當地潮流及地形擱淺，徐姓船長向海巡署求救，南部分署第11岸巡隊人員獲報後，順利協助脫困。

海巡署南部分署第六巡防區，昨天下午3點多，接獲徐姓船長報案，他的舢舨被困在彌陀文安橋北岸沙灘，立即啟動救援機制，動員第11岸巡隊及90P橡皮艇前往現場救援，另向第三無人機區隊，申請派遣無人機至現場海域實施空中偵搜，共計動員1艇5車19人搜救。