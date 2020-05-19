六合夜市附近男子遭圍毆 警方逮捕6名滋事者

經營代幣兌換的蔡姓男子昨晚在高雄六合夜市附近，遭多名男子持棍圍毆，警方據報趕抵，滋事男子已鳥獸散，將頭部受創送醫，暫無生命危險。警方查出涉嫌帶頭滋事的邱姓男子身分，3個多小時後，查捕到涉案的邱姓男子等6人，今天依聚眾鬥毆罪及重傷害罪嫌移送法辦。

據調查，蔡姓男子（42歲）與邱姓男子（40歲）早已認識，邱認為蔡曾有1次酒後自以為是，對他嗆聲，雙方發生衝突，才結下梁子。

昨晚邱的朋友發現蔡姓男子出現高雄市六合夜市附近，通知邱姓男子以後，邱即帶王姓（41歲）、高姓（32歲）、何姓（28歲）、謝姓（20歲）及謝姓（23歲）等5名朋友，到六合夜市附近找蔡，雙方在前金區六合二路、新盛一街口相遇，邱等6人拿木棍及安全帽涉嫌圍毆蔡，打傷蔡的頭部即鳥獸散。警方趕到，將蔡送往高醫急救，目前仍住院治療。