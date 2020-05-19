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六合夜市附近男子遭圍毆 警方逮捕6名滋事者
經營代幣兌換的蔡姓男子昨晚在高雄六合夜市附近，遭多名男子持棍圍毆，警方據報趕抵，滋事男子已鳥獸散，將頭部受創送醫，暫無生命危險。警方查出涉嫌帶頭滋事的邱姓男子身分，3個多小時後，查捕到涉案的邱姓男子等6人，今天依聚眾鬥毆罪及重傷害罪嫌移送法辦。
據調查，蔡姓男子（42歲）與邱姓男子（40歲）早已認識，邱認為蔡曾有1次酒後自以為是，對他嗆聲，雙方發生衝突，才結下梁子。
昨晚邱的朋友發現蔡姓男子出現高雄市六合夜市附近，通知邱姓男子以後，邱即帶王姓（41歲）、高姓（32歲）、何姓（28歲）、謝姓（20歲）及謝姓（23歲）等5名朋友，到六合夜市附近找蔡，雙方在前金區六合二路、新盛一街口相遇，邱等6人拿木棍及安全帽涉嫌圍毆蔡，打傷蔡的頭部即鳥獸散。警方趕到，將蔡送往高醫急救，目前仍住院治療。
警方以車追人，查出邱等6人涉案，今天凌晨1點30分許，在高雄市鳳山區邱的住處逮捕他到案，並漏夜陸續追捕其他5名同夥到案，依聚眾鬥毆罪及重傷害罪嫌移送法辦。
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