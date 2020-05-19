他以當刑警辦案為榮 屢破大案當選全國模範警察

苗栗縣警察局刑警大隊小隊長李淞凱傳承父志，以當刑警為榮，即使2017年底曾遭毒品人口咬傷，因可能感染愛滋病虞慮，遭列管半年，也不改其志，他屢破大案，曾因查獲2件槍械案，各記一大功，今年他獲得全國模範警察肯定。

李淞凱的父親是退休警察，李淞凱耳濡目染，跟隨父親的腳步，他1994年從警，一開始在派出所、警備隊，都是支援專案，他印象深刻，一次父親的友人遭詐騙，登門到家請教相關的法律問題，因父親警察生涯大多是行政職，加上他的經驗不足，竟然父子都無法提供滿意答案，因此下定決心，充實本職學能報考刑警。

2002年擔任刑警，他認為刑警辦案有甘有苦，去年11月間循線到台中市，破獲販毒網絡，當時辦案刑警9個男人入住一間汽車旅館，輪流外出查案，甚至還被懷疑要開轟趴，結果一舉查獲林姓男子K他命1公斤，及1支改造手槍、11顆子彈，李淞凱說，「這就是刑警辦案破案的成就感」！

還有一次，去年1月間苗栗縣竹南鎮發生計程車搶案，專案小組從晚上9點多一路追查被搶計程車軌跡，當時苗栗縣警局長林國清，及刑警大隊長陳榮標研判路線，聯繫宜蘭警方緊急設攔截圍捕點，隔天凌晨3點就逮到人，也讓李淞凱感到警察團隊的力量。

李淞凱印象深刻，2017年12月間他到新竹逮捕毒犯，毒犯拒捕咬他一口，還嗆聲有愛滋病，「說不怕是騙人的！」他表示，因此被列管半年，還好最後檢驗沒事，也鬆了一口氣。