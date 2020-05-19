影／萬華男搶女2度噴辣椒水 逃9天因警路檢意外落網

39歲吳姓男子日前在台北市萬華區騎車尋找行搶目標，他鎖定一名34歲呂姓女子犯案，先是用辣椒水噴灑對方，導致呂女無法睜眼、面部刺痛，再佯裝警察上前協助，趁隙再度噴辣椒水行搶逃逸；所幸吳男犯案後9日，仍因攔檢不停被新北市警方逮捕，先前犯下的辣椒水強盜案也因此宣告破案。

據了解，呂女5月10日上午7時許在下班返家途中，遇到騎乘黃色機車的吳男，吳先是藉故攀談，再拿出辣椒水噴灑呂女，導致呂無法睜眼，面部刺痛。

呂女遇襲後沿路逃跑，並向路人求助，一名40歲劉姓男子見狀上前關心，沒想到吳男又若無其事騎車跟上前，佯稱自己是刑警，可以提供協助，事後將依法嚴辦犯案男子；因呂女無法睜眼、以致於無法辨識吳男就是犯嫌，吳男在取信呂女、讓她放下戒心時，卻又再度拿出辣椒水朝毫不知情的劉男、呂女噴灑，並將呂女皮包搶奪逃逸。

呂女事後向警方報案，並表示遭搶皮包內放有現金250元及化妝品。轄區萬華分局警方獲報後展開調查，吳男家住新北市三重區，曾涉多起竊盜、毒品案；他在行搶前就騎車在案發現場附近徘徊尋找下手對象，之所以對呂女下手，應是隨機犯案。

經警方循線鎖定對象，準備於近日出動逮人時，吳男昨晚7時許騎車在三重區遇上警方攔查，因做賊心虛攔檢不停，遭警方駕車追緝，他自覺法網難逃，闖越臨檢點後不遠就自行停靠路邊，向員警坦承「好啦！就是我做的啦！」