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影／愛車被貨車刷的滿目瘡痍 女車主報警結果吃罰單
台中市丁姓女子上月底在南區復興路並排停車，因車前也有一輛休旅車併排，丁女打方向燈要左切到車道時，突然一輛貨車行駛到丁女車側，因未保持安全距離，將丁女的左車頭撞得滿目瘡痍，丁女擔心併排引發其他交通事故，將轎車開到他處後報警，警方獲報後，循線通知涉案陳姓男子到案，依法告發，另外根據丁女行車記錄器，丁女跟另輛休旅車有並排停車違規行為，一併告發。
台中市第三警分局交通分隊在上月23日上午8時許獲報，丁姓女子開車在南區復興路慢車道準備左切到車道上，未料後方有一輛貨車行駛到她車側時，沒有抓好距離，把她愛車的左前車頭撞得面目全非，肇事的貨車司機逃逸，丁女在被撞後，因擔心轎車停放位置影響後方車流，將轎車移置忠明南路後報警。
警方根據丁女的行車記錄器，通知陳姓男子（40歲）到案，陳辯稱，當時確實曾行經復興路段，但不清楚曾與車輛發生擦撞，接到警方通知才知道有撞到人。
警方另外從丁女的行車記錄器發現，丁女與丁女車前的白色休旅車都有並排停車的違規行為，今將陳、丁女及休旅車的何姓車主，都依違反道路交通管理處罰條例告發，函送台中市交通事件裁決處開罰。
台中市第三警分局表示，依道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，駕駛仍不得離開現場，該逃逸行為將會依規定舉發。
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