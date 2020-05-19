影／愛車被貨車刷的滿目瘡痍 女車主報警結果吃罰單

台中市丁姓女子上月底在南區復興路並排停車，因車前也有一輛休旅車併排，丁女打方向燈要左切到車道時，突然一輛貨車行駛到丁女車側，因未保持安全距離，將丁女的左車頭撞得滿目瘡痍，丁女擔心併排引發其他交通事故，將轎車開到他處後報警，警方獲報後，循線通知涉案陳姓男子到案，依法告發，另外根據丁女行車記錄器，丁女跟另輛休旅車有並排停車違規行為，一併告發。

台中市第三警分局交通分隊在上月23日上午8時許獲報，丁姓女子開車在南區復興路慢車道準備左切到車道上，未料後方有一輛貨車行駛到她車側時，沒有抓好距離，把她愛車的左前車頭撞得面目全非，肇事的貨車司機逃逸，丁女在被撞後，因擔心轎車停放位置影響後方車流，將轎車移置忠明南路後報警。

警方根據丁女的行車記錄器，通知陳姓男子（40歲）到案，陳辯稱，當時確實曾行經復興路段，但不清楚曾與車輛發生擦撞，接到警方通知才知道有撞到人。

警方另外從丁女的行車記錄器發現，丁女與丁女車前的白色休旅車都有並排停車的違規行為，今將陳、丁女及休旅車的何姓車主，都依違反道路交通管理處罰條例告發，函送台中市交通事件裁決處開罰。