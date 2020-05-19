女登山客爬壽山 疑失足掉落5公尺送醫不治

今天上午8點26分時，65歲的張姓女子與丈夫邱姓男子在爬壽山時，疑意外失足從龍門亭上方的攔砂壩掉落到約5米高的平地。警消獲報後趕抵，在入口由山友引導到現場，將張女送往大同醫院後不治。邱男稱，當下妻子墜落時，看見是由頭部先著地。

【中央社／高雄19日電】

65歲的張姓婦人今天上午與66歲的邱姓夫婿爬柴山，張婦行經柴山一處廢棄水庫攔沙壩體，不慎失足從5公尺高的壩體摔下，當場到院前心肺功能停止（OHCA）經送醫不治。

鼓山警分局指出，這起意外發生在8時26分左右，張婦與夫婿從鼓山高中柴山登山口上山，張婦行經柴山這處廢棄水庫（現為滯洪池）攔沙壩體，不慎失足從5公尺高的壩體摔落，邱姓夫婿見狀急扣119求援，消防人員趕到發現，張婦已呈到院前心肺功能停止（OHCA），經送高雄市立大同醫院急救仍不治。

警方指出，現場是柴山登山路徑之一，攔沙壩邊坡易失足，呼籲登山客注意安全。