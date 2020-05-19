影／溪頭遊客盜挖竹筍被查獲 辯稱以為沒人要才採

每年4月進入春筍季節，溪頭不只以柳杉林著稱，更有為數不少的竹林，卻因此遭遊客入園時覬覦，上月12日園方巡守人員就當場發現3名遊客在前往天文台的林道旁，企圖盜挖竹筍，警方到場處理時仍不配合，辯稱「以為是人家不要才挖的」，被依違反森林法罪嫌送辦。

溪頭營林區主任彭嘉文指出，3名嫌犯兩男一女，都是60多歲的遊客，一姓余、一姓江，被當場查獲後，另一名女性當時謊稱要去上廁所，後來藉機逃逸，並帶走挖筍工具警方後續正追查中。

溪頭園方表示，天文台林道並不好走，若不是經常入園的登山客，一般較少來此健行，由於兩旁子孟宗竹每到4月開始進入竹筍產期，過去不只常有被松鼠啃食的痕跡，更發現有不肖遊客順手盜挖的情事，因而加強巡查看守，上月12日看到這3名遊客不僅挖筍工具齊備，當場查獲不少已剝好殻的竹筍，準備帶回家。

園方並說，發現有遊客盜挖竹筍被園區人員巡查發現後，3人當場因不配合，並稱以為是野生沒人要的，被園方報警處理後，目前園內已在各處張貼告示，此次人贓俱獲，並公布嫌犯採筍時的照片，呼籲遊客入園千萬不要盜挖竹筍，以免觸法送辦。