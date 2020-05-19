嘉義前家長會長沈迷賭博淪郵局搶匪 加重強盜罪起訴

嘉義縣某國小前家長會長黃姓男子因積欠賭債，本月7日持水果刀進嘉義縣大林鎮中山路郵局，狹持林姓女員工大喊「搶劫」、「不給錢我就刺下去」逼迫郵局謝姓經理拿出現金，黃最終得手9萬1800元，嘉義地檢署今依加重強盜罪起訴黃。

起訴指出，黃曾有贓物、竊占及2次酒駕前科，因積欠鉅額債務，缺錢孔急，案發當天穿戴白色半罩式安全帽、黑色頭套、黑色長袖和棉質手套等衣物遮蔽，自大林鎮住處步行到郵局，自手套內拿出水果刀，抵住林姓女員工，左手另持裝有消毒水、揉成條狀衛生紙的玻璃瓶，佯裝是汽油彈嚇人。

黃大喊「搶劫」、「把錢拿出來」及以台語大喊「不把錢拿出來我就要刺下去」等語，並將白色塑膠袋丟向5號櫃台上，以強暴、脅迫方式，逼謝姓經理不能抗拒，謝先將部分現金放在2號櫃台上，黃嫌太少，又恫稱「再拿出來、再拿出來」、「不把錢拿出來我就要刺下去」等語。

謝再將部分現金放在放在2號櫃台上，黃又喊再拿錢，謝回稱「好了啦」，黃才將桌上9萬1800元裝進白色塑膠袋內，逃逸時，現場還有1萬2400元散落在地。

黃得手後，往台1線公路方向逃逸，當天下午5時許，將贓款不知情的母親轉交綽號「阿洲」還債，員警調閱監視器，發現黃涉有重嫌，黃隔日在警方策動下投案。