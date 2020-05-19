女高中生下計程車忘了拿行李 警追監視器物歸原主

基隆市高中女學生深夜返家，下了計程車忘了拿行李。警方協助找到黃姓司機，行李箱失而復得女學生很開心。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市高中女學生從台北市返家，深夜下了計程車才想起行李箱忘了拿，焦急地到派出所求助。黃姓司機說，女學生下車時就覺得「怪怪的」，接到警方聯絡才想起她有要求開後車廂放行李，隨後載到派出所歸還。行李箱失而復得，女學生很開心。

基隆市警二分局今天表示，在台北就讀藝校的女學生，15日晚上坐火車回基隆，再從火車站搭計程車，坐到信二路信義市場路段下車。

女學生說，因為累了一天，下車時忘了放在後車廂的行李箱，裡面裝有許多學校功課資料及私人物品，如果不見了很麻煩，急忙到不遠處的信義派出所報案，請求警方幫忙。

警二分局信義派出所警員劉冠緯得知原委，因為女學生沒有記下計程車車號，所以依據她描述的時間點，調閱信二路監視器畫面，雖有看到車，但車牌不明。

劉員追蹤計程車右轉中興路，再右轉信一路，此時路上共有3輛計程車。在查出3輛車的車號後，逐一聯絡司機詢問，確認是劉姓司機搭載女學生，並請他停車查看行李箱，果然看到女學生的行李箱。

劉姓司機說，女學生下車後，他心裡就覺得有些怪怪的，接到警方電話，才想起女學生上車時，有要求開後車廂放行李，下車時卻忘了拿。當時他車上有客人，送客人抵達目的地後，再把車開去派出所。