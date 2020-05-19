金門縣府暗夜大火 建設處半毀將啟動異地辦公

金門縣政府驚傳惡夜大火！金門縣政府正面右側的建設處辦公大樓今日凌晨傳出火警，高溫引起警鈴大作，縣府警衛趕緊通報消防局，縣消防局緊急出動7車19人趕往灌救，據了解，延燒面積約10平方公尺，目前財損還在統計當中，起火原因尚待火調課鑑定；縣府將啟動異地辦公。

金門縣消防局表示，著火的建設處大樓，是一幢3層RC建物，今天凌晨忽然著火，縣消防局在2點56分受理報案，立即出動7車19人在3點04分趕赴現場，由金城大隊長陳國瑋指揮灌救，火勢於3點18分撲滅，檢視現場無人傷亡。

金門縣政府上午9點也召開緊急應變會議，目前將追究起火原因；據了解，主要火場是位於建設處3樓的城鄉發展科，有多具電腦和公文紙本燒毀，損失慘重，至於鄰近的都計科則遭遭煙燻嚴重，農林漁牧與工商科則受害較輕微；縣府目前決定啟動異地辦公，會將建設處的部分人員移至金城鎮公所大樓辦公。