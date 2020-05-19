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慎防豪雨成災 國軍整備將挺進高屏山區與海邊

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

梅雨季到來，高屏地區可能因降雨發生災害，國軍第四作戰區今年首度整備救災裝備，將視雨勢進駐高雄山區與屏東海邊易淹水區域。第四作戰區表示，救災裝備、機具與車輛等各項災防整備完成，會先推進至山區鄰近營區，隨時準備進入高雄桃源與那瑪夏等偏遠山區，協助居民撤離與防災。

第四作戰區指出，國軍「超前部署、預置兵力、隨時防救」，目前已完成災防編組，並進行AAV7兩棲突擊車、膠舟、抽水機、發電機等機具整備，通令所屬單位隨時掌握災情，接獲命令後，可安全迅速地執行災害防救任務。

八八風災後，每逢颱風或豪雨期間，高雄山區居民常視天候狀況進行預防性撤離，梅雨報到也代表今年開始進入汛期，國軍完成整備，屆時將依據山區居民需求，進駐區公所協助居民防災。

因應梅雨可能帶來災情，第四作戰區準備推進至高雄山區與屏東海邊。圖／軍方提供
因應梅雨可能帶來災情，第四作戰區準備推進至高雄山區與屏東海邊。圖／軍方提供
54工兵群整備相關機具，準備隨時因應天氣前進災區。圖／軍方提供
54工兵群整備相關機具，準備隨時因應天氣前進災區。圖／軍方提供

國軍 梅雨 八八風災

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