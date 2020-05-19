影／靜宜女大生點鞋怪客落網 已婚男：標記尺寸好玩

台中沙鹿靜宜商圈女大學生宿舍傳出多名女學生鞋子側邊或鞋底，被不明人士以奇異筆點黑點作記號，有人猜是摩斯密碼，動機不明引起恐慌，清水警方昨查出已婚林姓男子涉案，他到案說只是惡作劇，在女鞋上點黑點，標示該女鞋尺寸而已，沒別的意圖。

警方查出，23歲林姓男子，戴棒球帽及休閒短褲多次闖入沙鹿區某社區，對多名租屋女大學生及住戶鞋子點鞋做記號。

台中沙鹿點鞋怪客落網，清水警方查獲林姓男子涉案。記者游振昇/翻攝

台中市清水警分局明秀派出所及偵查隊獲知後即成立專案小組進行調查，當時現場週遭監視器角度均未記錄相關犯案過程，增加警方偵辦難度。

5月7日林男再度犯案，該社區增設監視器及警方積極調閱週遭路口監視器交叉比對，終於掌握林姓男子身分，昨下午查獲到案，他坦承犯行，起出作案衣物及奇異筆等證物，全案調查後依法函請台中地檢署偵辦，涉及毀損和侵入住宅罪嫌。

警方調查後發現，林男曾在沙鹿區某社區租屋，並留有複製的該社區的大門感應磁扣，3月22日下班後，持該磁扣進入社區對多名住戶的鞋子，依其鞋子尺寸由右到左進行點鞋做記號，2點3點，就是23號鞋，1點就是半號，和網路猜的摩斯密碼無關，他說看鞋舌上標示就知道鞋的尺寸。

5月7日他要再度進入社區時，因磁扣感應異常無法進入而作罷，他曾趁其他社區大樓住戶未關緊大門而進入犯案，共計3處社區，目前有一名被害人報案，警方正積極清查其他被害人。

林男表示，他進入該社區後都會拿隨身攜帶奇異筆對住戶鞋子點鞋作記號，只是惡作劇、好玩，並未針對特定人或鞋款做記號。