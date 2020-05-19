澎湖八旬老翁釣魚失聯 船筏深夜尋獲遺體

澎湖縣白沙鄉陳姓老翁出門釣魚深夜未歸，18日晚間家屬報案協尋，警消會同海巡署人員在講美海域找尋未果，深夜傳出不幸消息。澎湖縣政府消防局表示，晚間近11點，陳翁家屬雇用的船筏在白沙鄉福安宮海域發現陳翁，已無生命跡象。

澎湖縣消防局在18日晚間7點44分接獲報案，中午時分，白沙鄉85歲陳姓老翁前往講美海域釣魚，直至晚上吃飯時間都沒回家，家人擔心發生意外，希望警消協尋。