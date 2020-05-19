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澎湖八旬老翁釣魚失聯 船筏深夜尋獲遺體

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

澎湖縣白沙鄉陳姓老翁出門釣魚深夜未歸，18日晚間家屬報案協尋，警消會同海巡署人員在講美海域找尋未果，深夜傳出不幸消息。澎湖縣政府消防局表示，晚間近11點，陳翁家屬雇用的船筏在白沙鄉福安宮海域發現陳翁，已無生命跡象。

澎湖縣消防局在18日晚間7點44分接獲報案，中午時分，白沙鄉85歲陳姓老翁前往講美海域釣魚，直至晚上吃飯時間都沒回家，家人擔心發生意外，希望警消協尋。

接獲報案後，晚間8點多，消防局第二大隊與白沙分隊人員在海邊發現陳翁機車，搜尋附近海域沒有找到人。消防局指出，晚間10點48分接獲家屬主動通報，家人雇用的船筏在白沙鄉福安宮海域找到人，不過警消趕抵現場時發現，陳翁已無生命跡象，死亡原因須進一步調查釐清。

私人船筏在白沙鄉福安宮海域尋獲陳翁，救援上岸時已無生命跡象，記者徐白櫻／翻攝
私人船筏在白沙鄉福安宮海域尋獲陳翁，救援上岸時已無生命跡象，記者徐白櫻／翻攝

澎湖 老翁

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