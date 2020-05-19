聽新聞
test
0:00 / 0:00
澎湖八旬老翁釣魚失聯 船筏深夜尋獲遺體
澎湖縣白沙鄉陳姓老翁出門釣魚深夜未歸，18日晚間家屬報案協尋，警消會同海巡署人員在講美海域找尋未果，深夜傳出不幸消息。澎湖縣政府消防局表示，晚間近11點，陳翁家屬雇用的船筏在白沙鄉福安宮海域發現陳翁，已無生命跡象。
澎湖縣消防局在18日晚間7點44分接獲報案，中午時分，白沙鄉85歲陳姓老翁前往講美海域釣魚，直至晚上吃飯時間都沒回家，家人擔心發生意外，希望警消協尋。
接獲報案後，晚間8點多，消防局第二大隊與白沙分隊人員在海邊發現陳翁機車，搜尋附近海域沒有找到人。消防局指出，晚間10點48分接獲家屬主動通報，家人雇用的船筏在白沙鄉福安宮海域找到人，不過警消趕抵現場時發現，陳翁已無生命跡象，死亡原因須進一步調查釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言