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破獲私菸廠 3移工日夜捲菸
菸價上漲，坊間不時傳出有廉價劣質菸流通，刑事局在彰化破獲私菸工廠，查扣卅三萬多支菸、五千多公斤菸絲；警方研判嫌犯從國外走私廉價菸草，加工捲製紙菸後，再交下游包裝不明品牌香菸，在檳榔攤、夜市低價販售，正擴大追查走私管道和下游通路。
警方說，這批私菸依公告市值換算約一千五百萬元，菸草化學物質含量不明，未經合法檢驗，恐危害民眾健康。警詢後先將嫌犯阮姓、賴姓男子依違反菸酒管理法送辦，三名捲菸工都是越南籍逃逸移工，交移民署收容。
刑事局去年曾查獲大批私菸，但南部打擊中心年初接獲線報，市面上檳榔攤、夜市、工地福利社，仍充斥仿造日本菸的「五星牌」私菸，每包只賣五十至六十元。
刑事局追查發現私菸工廠在彰化地區，本月十三日會同縣府人員搜索位於和美鎮的廠房，當場逮捕五十一歲阮姓男子、廿七歲賴姓男子和三名越南籍移工，查扣卅三萬多支捲製成品菸、五八三四公斤菸絲，製菸工具一批。
警方說，當時機具還在運轉，卅多萬支捲菸成品已被裝箱準備送貨，現場還有一袋袋麻布裝的菸絲堆在地上棧板。三名越南籍男子經查是逃逸移工，受雇當捲菸工，幾乎日夜趕工。警詢時阮男等人承認做私菸，辯稱本月初才開始製造。
刑事局中部打擊中心去年底曾在彰化破獲大型私菸工廠，查扣卅多公噸菸絲和自創品牌私菸近三萬包；警方不排除是同一私菸集團事後化整為零，將分裝和組裝工廠異地躲避查緝，正擴大追查。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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