聯大女學生在校廁疑被偷拍 遭導師刪照還要求原諒
苗栗警察分局今天晚上受理一件大學校園廁所女學生疑遭偷拍案報案，初步調查女學生5月14日當場捉到偷拍的男大學生，但班導師已將照片刪除，並要求女生原諒，全案依妨害秘密罪嫌偵辦。
聯大聲明說，聯大性別平等教育委員會5月15日收到書面申請調查，後續將依性別平等教育法、校園性侵害校騷擾或性霸凌防治準則，及聯大性侵害校騷擾或性霸凌防治辦法等規定，依法定程序處理，校方針對疑似被害人，諮商中心已啟動輔導作為，另有關導師的處理方式，相關事實目前尚在了解中。
一名網友在臉書社團「抱怨公社」PO文，被轉發Dcard論壇中，以「偷拍若直接原諒 難保下次不會強姦」為題，PO文指出，上周聯大的大一男學生躲在系上女廁，疑似偷拍同班女同學如廁，當場被逮，而女性班導師到場後，竟叫偷拍者將手機內相關照片刪除，並稱沒有拍到人，希望被害人能原諒，否則男學生「以後不能在班上立足」、「出去沒辦法做人」，讓被害人哭著走出系館。
PO文說，被害女學生較為內向，家中經濟狀況不好，事發後不敢上課、不敢自己上廁所，還經常崩潰大哭，「那個人還可以若無其事的去上課 我卻還要受到精神折磨？」、「那間廁所上下都有縫，我要看哪裡才不會被偷拍？」身心備受煎熬。
文中指出，一個好端端的女孩沒做錯什麼，就因為有人偷拍她上廁所，現在還躲在家裡哭，那些想大事化小的人，祝你們全家平安健康，相信換作各位女友女兒遇到這種事大家都心胸寬大直接原諒。
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