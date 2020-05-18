影／誆店員騙老婦未果 男搶錢包得手1千8兩小時被逮

37歲黃姓男子本月13日晚間騎車到新北市板橋區中興路段上，鎖定一名84歲江姓老婦尾隨其返家後，趁江準備開門時趁空檔衝上前搶走她的錢包後逃逸，警方獲報後成立專案小組，不到2小時後就循線追查到黃男，警詢後依搶奪罪嫌移送新北地檢。

據了解，無業黃男10日從中和跑到板橋區一間旅社，3天後疑似他因繳不出住宿費，竟興起搶劫念頭，騎車跑到中興路上一間蔬果行想搶劫。他鎖定江婦後，佯稱自己是店員，可協助售後服務，江婦沒理會轉身就走，黃便騎著尾隨，直到江婦到家拿出鑰匙準備開門時，黃衝上前搶走江婦手上錢包後立刻逃走，得手新台幣1800元。

江婦追著黃男衝出巷口，仍已不見人影，江婦因此跑到里長家求助，透過里長報警。警方獲報後立即成立專案小組，調閱監視畫面，發現黃男戴著顯眼「粉紅西瓜皮」十分好認，循線查出黃入住旅館後尚未退房，趕緊派出大批警力前往埋伏。