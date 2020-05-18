心肌梗塞向鄰近消防隊求救 隊員合力恢復自發心律

桃園市一名男子今天和兒子到大溪消防分隊，感謝隊員救他一命。原來4月21日他在家突然胸口劇痛，原本讓兒子開車送他到醫院檢查，沒想到途中卻失去意識，男子的兒子打119，接到的指令是留在原地等救護車，所幸他兒子急中生智，見大溪消防分隊就在前面不到5百公尺，於是直接把父親送至分隊求救。

當天，大溪分隊值班隊員徐士麟見狀立即廣播同事下樓幫忙，大家第一時間研判為OHCA（到院前心肺停止），於是把他移到擔架床實施新心肺復甦術（CPR），徐還替患者貼上自動體外心臟電擊去顫器（AED、傻瓜電擊器）電擊，胸外按壓同時建立呼吸道及靜脈輸液途徑，待施作一周期後，再一次評估患者已明顯恢復自發性心律，再後送至鄰近責任醫院。

男子5月初康復出醫院，今天特地至大溪消防分隊向救命的隊員表達感謝之意。當天上班協助急救人員有隊員徐士麟、江麗婷、黃慶瑋、潘政宏、葉晉豪，他們很高興男子康復，謙稱只是盡責職守，也對能有此經驗感到非常難得。

消防局第四大隊大隊長戴明杉說，平時如果在運動、吃飽飯、洗澡時感覺胸口有重物壓迫感，或常感覺有一股燒灼感從胸部蔓延到脖子或下巴，甚至會合併左手酸麻的感覺，這些都是典型冠狀動脈心臟病症狀，若有這些症狀，建議民眾應警覺儘速就醫檢查勿拖延。