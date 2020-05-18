20、21日上午防救災演練 封閉蘇花改南澳至和平路段
公路總局為模擬蘇花路廊台9丁線阻斷時，啟動引導車輛改道行駛蘇花改的交通疏導演練，訂5月20日10時至12時進行預演、21日10時至12時實施正演；演練時段，蘇花改南澳至和平路段(含觀音、谷風隧道)管制封閉，將依照交通疏導規畫進行南下(往和平)、北上(往南澳)車輛波段放行。
公路總局第四區養護工程處南澳交控中心及南澳工務段此次演練，模擬台9丁線（舊蘇花公路）因為交通事故或天然災害肇致阻斷事件，屆時啟動車輛改走台9線（蘇花改），以建構蘇花路廊(舊蘇花台9丁線、蘇花改)交通疏導應變機制。
因應演練實施管制封閉，提請用路人預作行程規劃，屆時若行經封閉路段，請配合改道行駛舊蘇花公路(台9丁線)。公路總局提醒用路人注意各項管制訊息，並請多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）或下載「幸福公路APP」，隨時注意收聽廣播訊息。
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