影／驚悚！台南轎車闖紅燈棄車逃逸 撞死女騎士畫面曝光

台南市中西區中華西路口、民生路口，今晨發生銀色轎車闖紅燈高速撞上黃姓女騎士，女騎士當場噴飛10公尺倒地不起，送醫不治，車禍瞬間畫面曝光。黃女母親到殯儀館見到女兒遺體時瞬間崩潰，癱軟在椅子上不斷痛哭喊著，「我的女兒啊」，聽聞者都很不忍。

透過監視器畫面可以看到，事發當時，黃女騎車直行，正準備通過路口，但下秒畫面左側突然衝出一輛轎車，毫無減速的闖過紅燈，直接將黃女撞飛，造成黃女頭部重創送醫不治，轎車最後則是衝向工地鐵絲圍籬，卡住動彈不得。肇事轎車上駕駛及2名乘客見女騎士倒地不起，竟棄車拔腿狂奔。

死者家屬接到通知後急從玉井趕往殯儀館協同檢察官相驗遺體，黃母到解剖室、見女兒遺體被送入時瞬間哭攤在地，掩面痛哭不斷喊著「我的女兒」，死者前夫及她2個還在就讀國中的兒子，也神情悲痛的伴隨一旁，不發一語。