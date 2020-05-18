男按喇叭引誤會當街砸車 對方不甘示弱迴轉衝撞

台中市李姓、吳姓市民14日嫌駕車行經大里區中興路二段道路時發生行車糾紛，李涉嫌持鋁棒猛擊吳的轎車，吳則在大馬路上無視其他車輛行車安全，當街迴轉駕車衝撞李的轎車，雙方車輛因此均有毀損。警方據報趕到，將兩人當場逮捕帶回偵辦，依恐嚇、毀損和公共危險等罪嫌移送法辦。

霧峰警分局今公布此案偵辦結果，並強調，暴力無法解決問題，民眾遇糾紛應循正當途徑報警處理，針對各類滋事糾紛案件及街頭暴力，警方一定嚴正執法，絕不寬怠，以維護社會治安。

據指出，事件起因於李（20歲）按喇叭，讓吳誤以為是在挑釁而發生行車糾紛；李下車後涉嫌持鋁棒猛擊吳的轎車，吳（34歲）則在大馬路上迴轉駕車衝撞李的轎車。