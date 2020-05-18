黃蜂掠過海流亂 男子帶男童玩浮水板海上遇險海巡馳援

胡姓男子帶著小朋友到東北角福隆海面玩浮水板，疑遭離岸流帶往外海，無力返回陸地。海巡署接獲報案後，協調當地漁船支援，及時出海將兩人接到漁船上，載回港內，化解一場虛驚。

海巡署第2（北基）巡防區指揮部今天表示，北部分署第2岸巡隊昨天傍晚接獲民眾報案，胡姓男子帶著郭姓男童在福隆海域玩浮水板，疑遭離岸流帶往外海，請求救援。

岸巡人員趕到現場後，發現兩人在浮水板上，距岸約1公里，為爭取救援時效，當場協調福隆漁港內的漁民，駕駛搭載海巡人員出海救人。

漁船駛抵現場後，海巡人員發現胡姓男子和郭姓男童穿著救生衣，待在浮水板上待援。海巡人員協助2人上船後載回港內脫險。