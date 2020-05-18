惡男四處惹事 冒名訂餐上萬元遭起訴妨害信用

北市一名有竊盜前科的22歲陳姓男子，去年因竊盜被超商店員制伏而與其結下樑子，他前年到福州麵店用餐時也與老闆起紛爭。事後，陳竟10多次假冒麵店老闆、超商店員名義向達美樂等速食店訂購上萬元餐點。達美樂報警提告，台北地檢署依妨害信用、偽造文書等罪將他起訴。

檢警調查，陳男去年6月至11月間，拿著已開封飲料到7-11超商調包其他飲料、偷拿巧克力、餅乾等物品，當場被白姓店員及見義勇為的路人制伏送辦。檢察官認為他沒固定工作、懶惰成習，依法起訴並建請法官宣告強制工作。

此外，陳男前年到北市一間福州麵店用餐，覺得食物沒熟，私下向衛生單位檢舉。某日，陳男騎單車經過麵店時與陳姓老闆互毆，雙方互控傷害。台北地院去年5月依傷害罪判陳男、陳姓老闆各拘役20日、15日。

陳男疑似為求報復，去年7月13日上午，假冒白姓店員名義上達美樂網站訂上千元披薩，送到超商指定白姓店員收貨。此外，陳男自去年7月17日至8月3日止，共10次以陳姓老闆名義，打電話或上網叫外送餐點。

訂餐內容包括麥當勞、摩斯漢堡、肯德基、必勝客等速食店，產品為披蕯、炸雞、漢堡等，金額上萬元。待店員送餐至麵店時，陳姓老闆才發現遭冒名訂餐。

陳男光在7月18日、20日一天內就分別訂餐5次、3次。陳姓老闆及達美樂不堪其擾，報警提告。警方依據通聯紀錄及網路IP查出是陳男所為，將他移送法辦。不過，陳矢口否認犯行。