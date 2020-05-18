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義大利未婚夫稱因為疫情失業 女子銀行匯錢險遭騙
高雄廖姓女子堅信義大利男網友稱因為疫情影響失業，無法到台灣與她共組家庭的謊言，竟然到銀行內準備匯款9萬5000元，讓義大利的「未婚夫」能來台相見，幸好被銀行員與警方阻止，曉以大義下，避免人財兩失狀況。
前天下午4點時，小港警分局漢民所接到轄區內的元大銀行來電，廖女（32歲）準備匯款9萬5000元到某帳戶中，疑似遭到詐騙。
警方趕到現場一問之下才明白，原來廖女在網路上認識一名自稱來自義大利的男網友，對方稱曾經來台旅遊，並對台灣女生很有好感，希望來台能與廖女共組家庭，但礙於近日疫情影響失業，身上沒有足夠盤纏飛來台相見。
員警聽完熟悉情節，依據經驗判斷，就是詐騙集團最常使用的愛情騙子招數，苦口婆心勸說「如果義大利「未婚夫」真的有心，就會想盡辦法湊齊盤纏，不要被騙了感情又損失錢財」。所幸廖女聽完後，取消匯款念頭。
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