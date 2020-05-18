日薪千元租帳戶賺外快 打工男成詐欺共犯被起訴
台中市葉姓男子是打工族，他在去年間從網路上看到打工資訊後，加入詐騙集團所提供的手機通訊軟體LINE帳號，對方謊稱要解決公司的稅額問題，所以需要租用他人帳戶，每5日可領取5000元，他不疑有他，將金融帳戶、密碼提供給對方，但對方將帳戶拿來行騙陳姓男子、唐姓女子，台中地檢署今偵結，將葉依幫助詐欺取財罪嫌起訴。
起訴書指出，葉姓男子（20歲）在去年8月間從網路上看到打工訊息，因而加入詐騙集團所提供的LINE帳號，歹徒謊稱只要提供金融帳戶、密碼，每5天可領取5000元的租金，葉將郵局、玉山銀行的帳戶都提供給歹徒，歹徒就在同年月假冒「讀冊生活」網站及郵局、合作金庫的員工，向陳姓男子、唐姓女子謊稱，行政疏失導致重複扣款，需要操作ATM解除。
陳姓男子、唐姓女子依照歹徒指示，將6000元至2.9萬元的金額轉帳到歹徒提供帳戶內，二人事後得知受騙後報警，警方循線找到葉到案，並將全案依詐欺罪移送台中地檢署偵辦。
葉姓男子在檢方訊問時辯稱，對方表示為解決公司巨大的稅額問題，而欲借用很多帳戶，且借用1期為5天，不用做其他的事，就可獲得5000元的借用金，跟他之前打工的經驗，「相比起來有點不合理」，但他為了賺錢，還是把帳戶提供給歹徒，過程中沒有對該公司進行查證。
檢察官偵查後認定，證據顯示葉是在明知歹徒是要不法逃稅，且對價顯與常情不符的情況下，將帳戶提供給歹徒使用，足認葉有容任歹徒利用帳戶詐欺取財的不確定故意，認定葉涉幫助詐欺取財罪，偵結起訴。
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