大重機超速噪音破表直追噴射機 南市環保局取締
連接台南高雄的182線公路汽機車超速、噪音問題嚴重，尤其部分大型重機改裝後超速噪音直追噴射機近120分貝，引發民怨。台南市環保局表示，結合市警局歸仁分局、交通大隊及台南監理站昨天下午到深夜在182線台南龍崎區龍湖宮取締，查獲噪音檢測不合格24輛、交通違規16輛，會持續不定期稽查。
市長黃偉哲說，182線道橫跨台南龍崎與高雄內門兩地，沿途道路景色優美且平整彎道多，許多騎士在風中帥氣馳騁，也是拍照追焦好手的熱門聖地，常見汽機車高速過彎行駛甚至來回行駛，在重催油門下不僅產生刺耳的噪音也容易影響行車安全，讓當地居民困擾不已，台南市「歡迎大家來踩點，但不要將車輛噪音帶進來」。
環保局長謝世傑表示，今年在182線龍崎聯合稽查時，有改裝重機現場測得噪音值高達115分貝，相當於7輛救護車同時蜂鳴聲響的音量，行駛急加速時噪音可能更高，這種高分貝噪音不但擾人，更可能使內耳聽力永久受損，呼籲車主不可忽視高噪音車輛帶來的傷害，聯合稽查是要守護山區安寧與行車安全，期盼車主在行駛山區道路時勿違規。
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